Відома оцінка Миколенка після неочікуваної перемоги Евертона над Астон Віллою
Українець був найгіршим в захисті «ірисок»
36 хвилин тому
Стала відома оцінка українського захисника Евертона Віталія Миколенка за матч 22 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.
Мерсисайдці здобули гостьову перемогу з рахунком 1:0, а Миколенко зіграв весь матч у стартовому складі своєї команди. Портали статистики оцінили його дії: SofaScore дав 6,7 бала, а WhoScored - 6,8.
Найкращим за версією SofaScore став голкіпер Евертона Джордан Пікфорд із п'ятьма сейвами та відміткою 8,6. WhoScored виділив Джеймса Гарнера, надавши йому оцінку 7,9.
Після цієї перемоги Евертон піднявся на десяте місце у турнірній таблиці АПЛ із 32 очками після 22 матчів. Цього сезону Миколенко провів 22 зустрічі за клуб у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.