Лідер Інтера відмовився переходити в Аль-Хіляль
Італієць хоче продовжувати виступати у складі нерадзуррі
близько 3 годин тому
Алессандро Бастоні/фото: Інтер
Захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні не має наміру продовжувати кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.
За даними Ніколо Скіри, інтерес до 26-річного італійця виявляє Аль-Хіляль, який нещодавно очолив колишній наставник Інтера Сімеоне Індзагі. Саудівський клуб зробив футболістові привабливу пропозицію, але Бастоні вирішив відмовитися.
Минулого сезону захисник відіграв 54 поєдинки, відзначився одним забитим м'ячем і шість разів асистував партнерам.
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