Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб озвучив свої плани на майбутнє.

Моя головна мета на 2025 рік – зробити наступний крок. Пріоритет – перехід до однієї з п’яти найкращих ліг Європи, в ідеалі до Бундесліги. Звичайно, ми повинні бути реалістами, і я знаю, що мені потрібно буде адаптуватися, але я готовий до наступного виклику.

Важко зробити стрибок з української Прем’єр-ліги до топового чемпіонату, але водночас ми говоримо не про великі стрибки, а про послідовні кроки. Я повністю зосереджений на тому, щоб робити маленькі кроки для досягнення кінцевої мети», – розповів Твердохліб в інтерв’ю Sport.ua.