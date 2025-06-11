Лідер Кривбаса повідомив про бажання залишити клуб
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44 хвилини тому
Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб озвучив свої плани на майбутнє.
Моя головна мета на 2025 рік – зробити наступний крок. Пріоритет – перехід до однієї з п’яти найкращих ліг Європи, в ідеалі до Бундесліги. Звичайно, ми повинні бути реалістами, і я знаю, що мені потрібно буде адаптуватися, але я готовий до наступного виклику.
Важко зробити стрибок з української Прем’єр-ліги до топового чемпіонату, але водночас ми говоримо не про великі стрибки, а про послідовні кроки. Я повністю зосереджений на тому, щоб робити маленькі кроки для досягнення кінцевої мети», – розповів Твердохліб в інтерв’ю Sport.ua.
11 червня Кривбас попрощався з захисником Андрієм Понєдєльніком. Раніше клуб також залишили Даніель Соса, Андрій Кліщук, Володимир Якімець, Юрій Вакулко, Максим Луньов і Дмитро Хомченовський.