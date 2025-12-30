Головним претендентом на нападника Кривбаса Глейкера Мендосу залишається бразильський Ботафого. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Щоб не писали у певних ЗМІ, але головним претендентом на вінгера Кривбасу досі є бразильскиій Ботафого. Називають суму у 2,5 мільйони.

Насправді, я можу повірити, якщо Ансельмі затвердить Мендосу - це буде прикольний трансфер. І таким чином Кривбас верифікує себе ще й у Південній Америці. Покаже, що це клуб, який може готувати та продавати гравців туди, звідки вони приїхали, але вже кращими.