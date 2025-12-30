Лідер Кривбаса залишить клуб? Джерело повідомило подробиці ситуації
Вже названо суму потенційного трансферу
16 хвилин тому
Головним претендентом на нападника Кривбаса Глейкера Мендосу залишається бразильський Ботафого. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
Щоб не писали у певних ЗМІ, але головним претендентом на вінгера Кривбасу досі є бразильскиій Ботафого. Називають суму у 2,5 мільйони.
Насправді, я можу повірити, якщо Ансельмі затвердить Мендосу - це буде прикольний трансфер. І таким чином Кривбас верифікує себе ще й у Південній Америці. Покаже, що це клуб, який може готувати та продавати гравців туди, звідки вони приїхали, але вже кращими.
Ситуацію також прокоментував відомий український футбольний коментатор Роберто Моралес.
Такі футболісти як Мендоса - довго у нас не протримаються. Він хлопець емоційний, зараз він розкрився - є картинка і є що продавати. Але він точно не буде надихатися життям у Кривому Розі, та і загалом в будь-якому місті України. Він дуже швидко тут може «скиснути», якщо його не продати.
