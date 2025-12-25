Черкаський ЛНЗ завершив трансферні переговори з Кривбасом щодо переходу двох провідних півзахисників команди. До складу лідера УПЛ приєднаються Єгор Твердохліб та Артур Микитишин.

Про це повідомляє ТаТоТаке. За інформацією джерела, з обома футболістами вже погоджені особисті умови контрактів. Півзахисники підписали довгострокові угоди з мінімальним терміном дії чотири роки.

Зазначається, що сума двох трансферів склала для ЛНЗ менш ніж 2 мільйони євро. Таким чином черкаський клуб серйозно підсилив середню лінію напередодні другої частини сезону.

Крім того, керівництво ЛНЗ планує продовжити роботу на трансферному ринку.

На зимову паузу чемпіонату України ЛНЗ пішов на чолі турнірної таблиці. Шахтар поступається черкаському клубу за результатом очної зустрічі.