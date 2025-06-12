Атакувальний півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб може залишити український чемпіонат у найближче трансферне вікно.

Як повідомляє ТаТоТаке, за 24-річним гравцем стежать кілька закордонних клубів, при цьому головним претендентом виступає польський Відзєв, який посів у сезоні 13 місце у своїй лізі.

Кривбас готовий продати футболіста, виставивши на нього ціну в 1,5 мільйона євро, проте не виключає розгляду варіантів, починаючи з одного мільйона.

У нинішньому сезоні Твердохліб виявив себе як один із найкращих бомбардирів Прем'єр-ліги, забивши 14 м'ячів і зробивши дві результативні передачі у 24 матчах, що дозволило йому зайняти друге місце у списку найкращих бомбардирів.

Раніше Твердохліб висловився щодо свого майбутнього.