Лідер «Ліверпуля» узгодив умови особистого контракту з «Баварією»

Мерсисайдці в курсі розвитку подій

Мюнхенська «Баварія» вже узгодила умови особистого контракту з нападником «Ліверпуля» Садіо Мане. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сенегалець досягнув з чемпіонами Німеччини усної домовленості, контракт буде підписаний на три роки.

«Ліверпуль» знає, на якій стадії знаходяться перемовини, Юрген Клопп вже погодив цей перехід. «Баварія» готова заплатити за 30-річного гравця 40 мільйонів євро, з урахуванням бонусів.

В сезоні, що завершився Мане забив 23 м’ячі і здійснив 5 асистів в усіх турнірах за клуб, а також виграв Кубок африканських націй зі збірною.

«Ліверпуль» вже оформив топ-трансфер на заміну Мане.