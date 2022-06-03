ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Один з ключових гравців команди Юргена Клоппа шокував сенсаційним висловлюванням
Фото - ФК Ліверпуль
Нападаючий «Ліверпуля» Садіо Мане заявив, що покине клуб через втраченого поваги до його керівництва. Слова сенегальця передає Daily Mail.
Більше немає ніяких почуттів до цього клубу. Я поважаю фанів та команду, але 60-70% сенегальців хочуть, щоб я покинув «Ліверпуль»? Я зроблю те, що вони хочуть.
Я не поважаю вище керівництво клубу після певних ситуацій. Скоро побачимо, що буде.
Раніше стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане.
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