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Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб

Один з ключових гравців команди Юргена Клоппа шокував сенсаційним висловлюванням
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
00:43
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Фото - ФК Ліверпуль

Нападаючий «Ліверпуля» Садіо Мане заявив, що покине клуб через втраченого поваги до його керівництва. Слова сенегальця передає Daily Mail.

Більше немає ніяких почуттів до цього клубу. Я поважаю фанів та команду, але 60-70% сенегальців хочуть, щоб я покинув «Ліверпуль»? Я зроблю те, що вони хочуть.

Я не поважаю вище керівництво клубу після певних ситуацій. Скоро побачимо, що буде.

Раніше стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане.

Сергій Стаднюк
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Садіо Мане Ліверпуль

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