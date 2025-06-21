Лідер ЛНЗ залишається у сфері інтересів клубів УПЛ та Європи
В Черкасах спробують втримати Яшарі
близько 1 години тому
Мухаррем Яшарі / Фото - ЛНЗ
Півзахисник ЛНЗ та збірної Косово Мухаррем Яшарі отримав кілька дуже вигідних пропозицій, повідомляє GazetaBlic.
В Україні косовар зацікавив Карпати та Полісся, а за її межами - Ференцварош, ЛАСК, ЦСКА 1948.
ЛНЗ намагається переконати Яшарі продовжити контракт, пропонуючи йому майже вдвічі більшу зарплату. Очікується, що найближчі дні стануть вирішальними для майбутнього косовара.
Яшарі в сезоні 2024/25 провів за ЛНЗ 30 матчів% 5 голів, 8 асистів.
Контракт Мухаррема з клубом діє до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює косовара в 900 тисяч євро.
Раніше ЛНЗ підписав форварда Епіцентра.