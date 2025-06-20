Павло Василенко

ЛНЗ зреагував на зрив трансферу Олександра Філіппова, який пішов до Руслана Ротаня у Полісся. Черкаському клубу було принципово важливо підписати саме українського форварда, тому менеджери ЛНЗ звернули увагу на кращого бомбардира минулого сезону в ПФЛ.

За даними ТаТоТаке, тепер вже ексфорвард Епіцентра 23-річний Кравчук підписав контракт в Черкасах і почне збори з новою командою.

Нагадаємо, що після закінчення сезону Роман Григорчук залишив посаду головного тренера ЛНЗ, а замість нього клуб призначив екснаставника Руха Віталія Пономарьова.