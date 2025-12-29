Лідер оборони Барселони повернувся до тренувань
Скоро уругваєць приєднається до обойми Фліка
близько 1 години тому
Захисник Барселони та збірної Уругваю Рональд Араухо 29 грудня мав знову приєднатися до командних тренувань каталонського клубу. Про це у соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, уточнюючи, що повернення футболіста очікується вже на найближчому занятті.
Нагадаємо, на початку грудня 26-річний центрбек звернувся до клубу з проханням надати йому час для ментального відновлення. Після паузи Араухо, за даними Романо, планують задіяти під час відкритого тренування: він має вийти до вболівальників, аби подякувати їм за підтримку.
У нинішньому сезоні Араухо зіграв за Барселону 15 матчів у всіх турнірах. У них футболісту вдалося відзначитися двома забитими м’ячами.
