Сергій Разумовський

Лівий захисник Інтера Федеріко Дімарко наблизився до підписання нового контракту з клубом, який може діяти до 2030 року. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше з’являлася інформація, що міланці вже працюють над продовженням угоди з футболістом і паралельно планують підвищити йому зарплатню. Сам Дімарко, за даними джерела, насамперед зацікавлений залишитися в Інтері, а чинний контракт гравця розрахований до 30 червня 2027 року.

Дімарко є вихованцем клубу. Влітку 2017 року Інтер продав його швейцарському Сьйону за 3,91 млн євро, але вже через рік повернув назад, викупивши за 5 млн.

У поточному сезоні Федеріко демонструє високу результативність для захисника. Він провів 31 матч за Інтер, забив 6 голів і віддав 11 асистів.

Раніше Дімарко було визнано найкращим гравцем місяця в Серії А.