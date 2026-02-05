Захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко став володарем нагороди «Гравець місяця» Серії А. В онлайн-голосуванні вболівальників він випередив Лоренцо Коломбо з Дженоа, Джонатана Девіда з Ювентуса, Анастасіоса Дувікаса з Комо, Ніколу Крстовича з Аталанти та Адрієна Рабйо з Мілана.

When the flank becomes a symbol of quality and volume of play.



Federico Dimarco is the @EASPORTSFC Player of the Month for January.

Now in #FC26#POTM #SerieA @easportsfcit pic.twitter.com/T2JdoIYCmi — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 5, 2026

У січні Дімарко провів п'ять із шести матчів Інтера, забив три голи і зробив три результативні передачі. Загалом у сезоні захисник зіграв 30 матчів, відзначившись шістьма голами та десятьма асистами.

Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Мілан на п'ять очок. Наступний матч нерадзуррі проведуть 8 лютого проти Сассуолло.

