Відомо, хто став гравцем місяця в Серії А
Нагорода відправилася в Мілан
близько 3 годин тому
Захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко став володарем нагороди «Гравець місяця» Серії А. В онлайн-голосуванні вболівальників він випередив Лоренцо Коломбо з Дженоа, Джонатана Девіда з Ювентуса, Анастасіоса Дувікаса з Комо, Ніколу Крстовича з Аталанти та Адрієна Рабйо з Мілана.
У січні Дімарко провів п'ять із шести матчів Інтера, забив три голи і зробив три результативні передачі. Загалом у сезоні захисник зіграв 30 матчів, відзначившись шістьма голами та десятьма асистами.
Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Мілан на п'ять очок. Наступний матч нерадзуррі проведуть 8 лютого проти Сассуолло.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Тоттенхема почав перемовини з Інтером.
