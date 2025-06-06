Вінгер Олександрії Жуан Безерра привернув увагу представників Олімпіакоса, повідомляє Sport.ua.

Чемпіон Греції зайшов в перемовини з Олександрією, яка бажає отримати за свого ключового гравця 1.5 мільйона євро. У складі Олімпіакоса виступає форвард збірної України Роман Яремчук.

Віцечемпіон України розуміє, що це міжсезоння - остання можливість вторгувати Безерру, який заходить в останній рік контракту з Олександрією.

Безерра в сезоні 2024/25 провів за Олександрію 26 матчів у всіх турнірах: 6 голів, 5 асистів. Transfermarkt оцінює бразильця в півтора мільйона євро.

Анчелотті на олівець? Лідер Олександрії націлився на збірну Бразилії.