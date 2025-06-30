Форвард Юрій Климчук офіційно залишає Рух і у новому сезоні продовжить кар'єру у Колосі. Львівський клуб погодив трансфер із ковалівцями і нападник найближчим часом приєднається до нової команди.

Климчук став справжнім символом Руху останніх років. Приєднавшись до клубу ще у сезоні 2018/19, коли львів'яни виступали у Другій лізі, він швидко перетворився на одного із ключових гравців, завдяки яким команда піднялася на еліту українського футболу. За цей час Юрій провів 135 матчів, забив 42 голи та віддав 15 результативних передач.

Ці показники роблять його рекордсменом клубу за кількістю проведених ігор, забитих м'ячів та асистів. У ФК Рух високо цінують його відданість, лідерські якості та професіоналізм.

Раніше новий тренер Руха висловився про трансфери.