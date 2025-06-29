Новий тренер Руха висловився про можливі трансфери
Мова не лише про академію
24 хвилини тому
Іван Федик / Фото - Рух Львів
Головний тренер Руха Іван федик не виключає можливість посилити команду перед новим сезоном. Його слова наводить пресслужба клубу.
Молодь має змогу проявити себе і завдяки цьому ми розумітимемо, наскільки великою в нас буде обойма гравців на цей сезон. У цей же час ми дивимось, які позиції нам слід закрити і кого команді бракує, тож за потреби будемо підсилюватись на трансферному ринку, - розповів Федик
Козловський поставив амбітне завдання Руху в новому сезоні УПЛ.