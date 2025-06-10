Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розкрив кадрову ситуацію в команді перед заключним матчем товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Півзахисник «синьо-жовтих» Артем Бондаренко зазнав травми. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

❓ Який стан команди? Чи є кадрові втрати напередодні матчу з Новою Зеландією?

На жаль, ушкодження зазнав Артем Бондаренко. Його участь у грі під питанням. Микола Шапаренко відновився і тренуватиметься з командою. Решта футболістів здорові й готові зіграти. Сергій Ребров

Нагадаємо лідер центру поля Шахтаря Бондаренко не вперше викликається до національної збірної, але так і не дебютував. У складі «молодіжки» футболіст доходив до півфіналу Євро-2023.

Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.