Сергій Разумовський

Півзахисник Шахтаря Педріньйо поділився тим, як війна в Україні впливає на повсякденне життя команди та його власну сім’ю. Бразилець визнав, що нинішні умови важко пояснити тим, хто не перебуває всередині країни.

Це нелегко. Лише ті, хто тут, знають, наскільки це важко. Це впливає на нас на полі, адже ми не маємо постійної домівки: одного дня ми в одному місці, наступного – в іншому. Логістика дуже виснажлива: іноді це шість годин автобусом до Львова, а потім ще сім – до Польщі на матч єврокубків. Арда Туран розумний і часто ротує склад саме через це. Ми ставимо в пріоритет чемпіонат України, адже він дає нам доступ до Ліги чемпіонів. Але всі ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться, – передає слова Педріньйо Flashscore. Педріньйо

Окремо Педріньйо розповів про сімейний бік питання. Перший рік він провів в Україні сам, побоюючись за безпеку близьких. Він зізнався, що психологічно важко вирушати на матчі до Польщі чи інших країн, розуміючи, що діти залишаються в Україні та перебувають під ризиком.

Я провів рік на самоті з перестороги. Важко їхати до Польщі, знаючи, що твої діти залишаються в Україні й наражаються на ризик. Але через рік я привіз свою дружину, дітей, сестру та тітку. Батьки теж приїжджали, але поїхали, бо злякалися. Зараз у лютому, коли ми повернемося до України, мені доведеться переглянути логістику, щоб переконатися, що для них це безпечно. Ми живемо у квартирі у Львові, тоді як деякі інші бразильці воліють залишатися на клубній базі, де є всі умови. Педріньйо

Нагадаємо, Педріньйо належить Шахтарю з липня 2021 року — тоді він перейшов з Бенфіки за 18 мільйонів євро. У період з липня 2022-го по червень 2024-го бразилець виступав на правах оренди за Атлетіко Мінейро.

Раніше повідомлялося, що бразилець може бути натуралізований для гри за збірну України.