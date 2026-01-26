Сергій Разумовський

Півзахисник Шахтаря Педріньйо має шанс у перспективі отримати українське громадянство. Таку інформацію підтвердив футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик, уточнивши, що потенційна процедура натуралізації стосується не лише одного гравця донеччан. За його словами, аналогічні можливості має і захисник Шахтаря Педро Енріке, тож у клубі паралельно розглядають одразу два кейси.

Як зазначається, обидва бразильці вже виконали необхідний мінімум за термінами проживання в Україні, що відкриває для них юридичні підстави претендувати на український паспорт. Більше того, футболістам уже надходила пропозиція від клубних функціонерів оформити громадянство України. Водночас, за поточної ситуації, говорити про швидке завершення процесу або про будь-які конкретні дедлайни зарано: це питання потребує як формальних процедур, так і особистого рішення самих гравців.

Наразі ні Педріньйо, ні Педро Енріке остаточної відповіді не дали. Вони не погодилися на пропозицію, але й не відхилили її — обидва взяли паузу, щоб зважити всі плюси та мінуси. Тож чим завершиться ця історія і чи дійде справа до оформлення документів, поки що невідомо: все залежатиме від бажання футболістів і подальшого розвитку перемовин.

Нагадаємо, у поточному сезоні Педро Енріке (якого на початку кар'єри у Шахтарі також називали Педріньйо) демонструє непогану результативність для захисника: він забив 1 м'яч і віддав 4 асисти у 24 матчах за «гірників». Педріньйо ж є одним із найпродуктивніших гравців команди в атаці — на його рахунку 6 забитих м’ячів і 7 результативних передач у 25 поєдинках.

Нагадаємо, обидва зараз перебувають у таборі Шахтаря на зборах.