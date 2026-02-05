Сергій Разумовський

Півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко після перемоги над Вересом з рахунком 3:2 у контрольному матчі на зимових зборах у Туреччині прокоментував один із найрезонансніших моментів поєдинку. Наприкінці зустрічі в центрі уваги опинився жорсткий підкат з боку суперника, який виглядав доволі небезпечно та викликав бурхливу реакцію на полі.

Після фінального свистка хавбек киян розповів, чи минулося без ушкоджень і як він почувається після цього епізоду. За словами Бражка, серйозної травми він не зазнав. Футболіст пояснив, що в моменті було неприємне зіткнення — суперник наклався на стопу, через що він відчув дискомфорт.

Почуваюся нормально, просто була накладка на стопу. Зараз зроблю процедури, і все буде добре. Володимир Бражко

Бражко також прокоментував перемогу над Вересом.