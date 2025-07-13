Колишній центральний захисник полтавської Ворскли Даниїл Хрипчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився щодо заборгованостей клубу по зарплатні перед футболістами.

«Чи вдасться команді швидко повернутись в УПЛ? Все залежатиме від рішень керівництва, готовності вирішувати боргові питання та формувати нову команду. Звісно, але всі бачать, яка ситуація в команді зараз і вона вже триває досить довго.

Яка заборгованість станом на зараз? На сьогодні це близько 7-8 місяців, але вже маємо домовленість з клубом, як закриємо це питання», – заявив Хрипчук.