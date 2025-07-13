Стало відомо, скільки місяців складає заборгованість у Ворсклі
Ексфутболіст команди сказав всю правду
близько 1 години тому
Колишній центральний захисник полтавської Ворскли Даниїл Хрипчук в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився щодо заборгованостей клубу по зарплатні перед футболістами.
«Чи вдасться команді швидко повернутись в УПЛ? Все залежатиме від рішень керівництва, готовності вирішувати боргові питання та формувати нову команду. Звісно, але всі бачать, яка ситуація в команді зараз і вона вже триває досить довго.
Яка заборгованість станом на зараз? На сьогодні це близько 7-8 місяців, але вже маємо домовленість з клубом, як закриємо це питання», – заявив Хрипчук.
У сезоні 2024/25 Ворскла набрала 27 залікових балів та фінішувала на 13 місці у підсумковій таблиці УПЛ.
В стикових матчах команда програла ФК Кудрівка (2:1, 0:1, по пенальті – 3:4), внаслідок чого ворскляни вперше у своїй історії покинули елітний дивізіон.
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