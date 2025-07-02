Сергій Стаднюк

Вінгер Лехії Максим Хлань залишив клуб. Про це повідомив журналіст Canal+ Sport Блажей Лукашевскі.

Максим Хлань від сьогодні [пост від 1 липня] став вільним агентом. Лехія (Гданськ) пропонувала йому 5‑річний контракт з однією з найвищих зарплат у клубі. Після кількох тижнів очікування відповіді українець остаточно відхилив цю пропозицію. Блажей Лукашевскі журналіст Canal+ Sport

Maksym Chłań od dzisiaj jest wolnym zawodnikiem. Lechia Gdańsk chciała zaproponować mu 5-letnią umowę, z jedną z najwyższych pensji w klubie.



Po kilku tygodniach oczekiwania na odpowiedź, Ukrainiec ostatecznie odrzucił tę propozycję. pic.twitter.com/e7mm5Q1ePz — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) July 1, 2025

Таким чином, 22-річний вінгер отримав статус вільного агента. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 1,5 мільйона євро.

Усього за Лехію Хлань відіграв 55 матчів. У них гравцю вдалося відзначитися 14 голами та десятьма результативними передачами. Також виступав за збірну України на Олімпійських іграх-2024 і відіграв два повні матчі групового етапу, окрім гри з Аргентиною, у якій провів 78 хвилин.

За невідомих причин Хлань не поїхав у складі молодіжної збірної України на Євро-2025. Без нього «синьо-жовті» провалили турнір і не вийшли з групи.