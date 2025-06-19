Михайло Цирук

Ну, не вийшло. Молодіжна збірна України не змогла не програти Нідерландам у вирішальному поєдинку групового етапу Євро-2025 і завершила свій виступ на турнірі. У коментарях у соцмережах з цього приводу вже зчинився справжній ґвалт, ще більше галасу, певен, додадуть українські футбольні блогери, які рознесуть всіх і все. Всенародної істерії точно не уникнути, проте чи є для неї якісь підстави?

Якщо перш ніж вилити тонну бруду на будь-кого з гравців, або ж на команду в цілому, спробувати поставити собі питання «а за що?», то знайти на нього якусь логічну відповідь буде досить важко. Адже знищувати одних людей просто за те, що вони грають у футбол гірше за інших - ідея відверто така собі.

У групі з Нідерландами, Данією та Фінляндією збірна України посіла своє законне місце, адже стеля можливостей цих гравців, на жаль, значно нижча, ніж у двох конкурентів. І в тому, що хтось сподівався, що резервісти Динамо будуть сильнішими за лідерів своїх клубів у чемпіонаті Нідерландів, представників АПЛ, чемпіонату Португалії та інших топових ліг, провини футболістів точно немає. Ну а тепер – до гри, хоча сказати про неї насправді є мало що.

Проти класу не попреш

Певне здивування перед поєдинком викликали коефіцієнти букмекерів. Очевидно, що Нідерланди були явним фаворитом пари, однак цифра 5 на нічию здавалося дещо завищеною. Втім, гра показала, що такі прогнози цілком точно описували різницю в класі команд.

Найбільш яскравим показником цієї різниці є той факт, що для здобуття необхідного результату супернику навіть не довелося напружуватися. Нідерланди спокійно грали в футбол і чекали, поки українці дадуть їм шанс. Дочекалися, створили для себе комфортну перевагу, могли забивати ще більше, але вистачило й того, що залетіло.

Початок зустрічі був повністю рівним та бідним на моменти. Команди по черзі тримали мʼяч, але до чогось цікавого біля воріт справа не доходила. Аж тут на 34 хвилині ми самі подарували нідерландцям гол після помилки Батагова. Жодних передумов для взяття воріт суперник до цього не створив, однак потім спокійно реалізував перший же момент, в якому відзначився Валенте.

Єдиний відрізок гри, на якому Україна спробувала показати зуби – початок другого тайму. Притиснута до стінки команда Мельгоси спробувала грати вище, активніше, провела кілька непоганих атак, які теоретично могли перетворитися на моменти. Але ж у підсумку знову пропустила: обрізка в центрі поля, швидка атака суперника, вихід віч-на-віч – і це 2:0, які, в принципі, остаточно добили синьо-жовтих.

Після другого пропущеного голу наша команда остаточно розклеїлася. Нідерландці створили ще кілька стовідсоткових нагод, аби забити третій мʼяч, натомість у нашої команди не виходило зовсім нічого. Променем надії для України могло стати безглузде вилучення Регера на 81 хвилині, втім і після нього створити біля воріт суперника не вдалося нічого. Отже, 0:2 – і наша молодіжка прощається з континентальною першістю вже після групового етапу.

Дякуємо за спробу, приходьте ще

Звісно, вийти з групи на цьому турнірі сподівалися всі: і команда, і вболівальники. Однак і ймовірність того, що цього не станеться, була досить високою. Ключовим для нас був матч з Данією, і програвши його українці фактично втратили шанс на продовження боротьби в плейоф.

У двох з трьох матчів наша команда не виглядала безнадійно, хоча топових, за європейськими мірками, футболістів, у нас зовсім немає. На сьогодні один факт участі в фінальній частині Євро можемо сприймати як успіх, ну а для більшого ще не доросли.

Успіх 2023 року став можливим завдяки спалаху окремих виконавців, що на той момент перебували на своєму піку. Зараз же спалаху не сталося, тому маємо те, що маємо. Так чи інакше, не варто знищувати та закопувати цих футболістів.

Вони зробили те, що могли, і більше, на сьогодні, не можуть. Так само немає сенсу сприймати будь-які спортивні результати надто близько до серця. Бо ж футбол, за словами Франца Бекенбауера, звісно, найважливіша, але виключно серед неважливих справ.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ