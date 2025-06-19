Сергій Стаднюк

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк поділився думками щодо переходу головного тренера Брентфорда, за який виступає футболіст, до Тоттенгема.

💬 Нещодавно дізнався про це. Бажаємо йому успіху, він заслуговує на підвищення. Бажаю йому всього найкращого в тому клубі.

❓ Що можеш сказати про його вплив на твою кар'єру?

💬 Я дебютував у англійській Прем'єр-лізі, коли він був моїм тренером. Він мені дуже багато чого дав: впевненість, зробив мене тим, ким я є зараз.

❓ Нещодавно були чутки, що Наполі хотів тебе, а потім, що Франк забере тебе у Тоттенгем. Але ти нещодавно підписав новий контракт з Брентфордом. Які цілі на наступний сезон?

💬 Так, я підписав новий контракт кілька тижнів тому. У мене зараз всі думки про Брентфорд. Цілі – грати у кожному матчі, бути у складі.

❓ Стати першим номером на своїй позиції?

💬 Так.

Бажаємо успіху Франку, він заслуговує на підвищення. Бажаю йому всього найкращого в тому клубі. Єгор Ярмолюк

Напередодні молодіжна збірна України із Ярмолюком у складі вилетіла з Євро-2025. «Синьо-жовті» у вирішальному матчі програли Нідерландам (0:2), яких випереджали перед заключним туром групового етапу.