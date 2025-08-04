Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про зустріч із уболівальниками після перемоги у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (1:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звичайно, встигли скучити якраз за нашою атмосферою українською. Перший раз граю в Тернополі, взагалі перший раз в цьому місті, тому мені дуже сподобалася атмосфера. Як я знаю, 7 тисяч глядачів – майже, як на нашому матчі проти Бешикташа.

Дуже кайфую, коли вболівальники настільки люблять футбол і підтримують, тим паче в наш час, такий складний. Тому я задоволений. А на рахунок матчу. Ми знали, що буде важка гра, тим паче після єврокубків. Трошки втомилися, але Містер дав усім, в принципі, ротацію.

Важкий поєдинок, погода, поле, але найголовніше – що ми досягли позитивного результату, виграли цю гру, здобули 3 очки, рухаємося далі.

Якщо чесно, вони мають хорошу якість. Я навіть не сказав би, що вони грали в Першій лізі. Тим паче зараз чемпіонат, мені здається, вирівнюється, і багато хороших футболістів грають у Першій лізі.

Я знаю Сергія Миколайовича Нагорняка, він мене тренував ще в юнацькій збірній. Хороший тренер, видно, що команда була дуже сильно налаштована на нас. Так ми і планували, що буде така важка гра.

Було багато хороших моментів, не реалізували. Я не забив, Бондарік не забив хороший момент, у Лассіни були. Треба, я думаю, в першу чергу працювати над реалізацією, тому що так само в нас у кожному матчі є багато моментів.

Пам’ятаємо гру з Ільвесом, коли ми зіграли 0:0, і з Бешикташем так само. Нам треба вдосконалювати цей аспект – і я думаю, що в нас буде все добре. Головне, що ці моменти є.

Атмосфера в роздягальні у перерві? Ви знаєте Містера, він сам по собі – емоційна людина. Незалежно від того, який це поєдинок – чи то гра з Бешикташем, Ільвесом, чи гра з Епіцентром – він завжди дуже емоційний.

Нова форма? Дуже незвично. Мені подобається яскрава форма, тому, в принципі… Головне, щоб уболівальникам вона подобалася.

Реакція вболівальників? Якщо чесно, я щасливий, тому що це дуже приємно. Після матчу мене там діти ледве не з’їли. Звичайно, приємно, що в Тернополі і взагалі в будь-якій точці України про мене знають, за мене вболівають і мене підтримують.