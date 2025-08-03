Сергій Стаднюк

У стартовому турі української Прем'єр-ліги Шахтар на виїзді мінімально здолав Епіцентр.

Це був дебютний матч у елітному дивізіоні для команди з Кам’янця-Подільського. Підопічні Сергія Нагорняка на стадіоні ім. Романа Шухевича у Тернополі достойно тримали оборону майже весь поєдинок і не дозволяли фавориту створити багато моментів.

Арда Туран був близьким до втрати очок уже в дебютній грі на внутрішній арені. Проте розв'язка настала на 79-й хвилині. Після точного навісу від Коноплі точним ударом головою відзначився Кауан Еліас. Після цього номінальні господарі розкрилися й могли пропустити вдруге – Педріньйо не переграв Білика, що здійснив суперсейв. Фінальний штурм суперника ні до чого путнього не призвів.

А отже, Шахтар здобув перші три очки в новому чемпіонаті. Новачок ліги стартував із прогнозованої поразки.

УПЛ, перший тур

Епіцентр – Шахтар 0:1

Гол: Эліас, 79

Епіцентр: Білик, Григоращук, Мороз, Кіш, Танчик, Запорожець, Миронюк (Кристін, 75), Климець (Демченко, 84), Сіфуентес (Бендера, 67), Борячук (Сідун, 75), Янаков (Беженар, 25)

Шахтар: Різник, Гочолеїшвілі (Конопля, 76), Грам, Матвієнко, Азаров (Педро Енріке, 58), Очеретько, Бондаренко (Марлон, 58), Судаков, Аліссон (Невертон, 85), Егіналду (Педріньо, 58), Траоре (Еліас, 52)

Попередження: Кох, Сіфуентес, Мороз