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Ліга націй. Італія та Німеччина обмінялися голами, пустивши Угорщину в лідери

Англія – сенсаційний аутсайдер групи
Футбол Ліга націй UEFA
23:38
Ліга націй. Італія та Німеччина обмінялися голами, пустивши Угорщину в лідери
Фото - FIGC

У першому турі Ліги націй збірна Італії на своєму полі зіграла внічию з Німеччиною.

На перерву команди пішли без забитих м'ячів. Невелика перевага була на боці німців. Однак її не вдалося конвертувати в гол.

Після перерви ініціативу перехопили італійці. І Пеллегріні відкрив рахунок. Щоправда, вже через три хвилини Кімміх допоміг своїй команді відігратися.

Після першого туру в групі 3 дивізіону A лідирує Угорщина, сенсаційно обіграла Англію (1:0).

Ліга націй. Група A3, перший тур

Італія - Німеччина 1:1

Голи: Пеллегріні, 70 - Кімміх, 73

Італія: Доннарумма, Флоренці, Ачербі, Бастоні, Бірагі (Димарко, 80), Крістанте, Фраттезі (Річчі, 86), Тоналі (Втечі, 80), Пеллегріні, Політано (Ньонто, 65), Скамакка (Канчельєрі, 85).

Німеччина: Нойер, Хенріхс (Хофманн, 59), Рюдігер, Зюле, Керер, Горетцка (Гюндоган, 69), Гнабрі (Раум, 80), Кімміх, Мюллер (Хавертц, 70), Вернер, Сані (Мусіала, 59).

Попередження: Пеллегріні, Флоренці, Тоналі, Бастони, Канчельері - Керер, Хавертц, Вернер

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Італії (футбол) збірна Німеччини (футбол)

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