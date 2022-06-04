Збірна Угорщини сенсаційно стартувала в Лізі націй з перемоги над Англією

Черговий несподіваний результат в дивізіоні А

Фото - MLSZ

В першому турі Ліги націй збірна Угорщини на своєму полі мінімально переграла Англію.

Господарі виглядали краще більш іменитого суперника у першому таймі. При цьому забитих м'ячів до перерви не сталося.

У другій 45-хвилинці ініціатива перейшла до гостей. А забили угорці. гол Собослаї з пенальті став вирішальним.

Це вже не перший несподіваний результат в дивізіоні A. раніше Данія обіграла Францію (2:1).

Ліга націй. Група A3, перший тур



Угорщина - Англія 1:0

Гол: Собослаї, 66 (пен.)

Угорщина: Гулачі, Него, Орбан, Ланг, Салаї, Надь (Вечі, 88), Шаллаї (Кляйнхайслер, 71), Надь (Стайлз, 82), Собослаї (Фіола, 82), Шафер, Салаї (Адам, 88).

Англія: Пікфорд, Александер-Арнолд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коуді (Філліпс, 79), Магуайр, Джастін (Сака, 46), Райс, Беллінгем, Маунт (Гріліш, 62), Кейн, Боуен.

Попередження: Шафер, Гулачі - Коуді, Магуайр, Джеймс