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Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів

Вельс програв Нідерландам
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:57
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів

Сьогодні збірна України перемогла Ірландію (1: 0). Вашій увазі інші результати ігрового дня.

Почнемо з матчу групи, в якій виступає збірна України.

Шотландія - Вірменія 2: 0

голи: Ралстон, 28, Маккена, 40

Шотландія: Гордон, Ралстон (Паттерсон, 76), Суттар, Маккенна, Хендрі, Робертсон (Хікі, 76), Макгрегор, Макгінн, Армстронг (Мактоміні, 75), Крісті (Стюарт, 87), Адамс (Браун, 87).

Вірменія: Юрченко, Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Оганесян, Байрамян (Дашян, 89), Григорян (Ангуло, 46), Оганесян (Восканян, 46), Сперцян (Удо, 71), Барсегян, Адамян (Бічахчян, 46).

попередження: Макгрегор (42), Ароян (45), Сперцян (67), Ангуло (90).

Бельгія - Польща 6: 1

голи: Вітцель, 42, Де Брюйне, 59, Троссард, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90 - Левандовскі, 28

Бельгія: Міньоле, Кастань (Азар, 85), Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско, Вітцель (Фас, 85), Тілеманс, де Брюйне (де Кетеларе, 75), Азар (Троссард, 66), Батшуайі (Опенда, 85).

Польща: Дронговскі, Гумни, Глік, Беднарек, Пухач (Берешіньскі, 46), Камінські (Залевскі, 81), Шіманьскі (Кеш, 66), Криховяк (Шіманьскі, 46), Зелінський, Журковскі, Левандовскі (Букса, 6).

попередження: Крихов'як (14), Вітцель (36).

Уельс - Нідерланди 1: 2

голи: Норрінгтон-Девіс, 90+ 2 - Компейнерс, 50, Вегорст, 90+ 4

Уельс: Уорд (Девіс, 46), Робертс, Девіс, Родон, Міфем, Норрінгтон-Девіс, Вілсон, Моррелл (Колуілл, 60), Левітт (Сміт, 67), Джонсон (Бейл, 77), Джеймс (Матондо, 77).

Нідерланди: Флеккен, Хатебур, де Врей, де Лігт (Мартінс Інді, 84), Тезе, Маласіа, Копмейнерс, Схаутен (де Йонг, 67), Вегорст, Ланг (Тил, 90), Гакпо (Бергвейн, 67).

попередження: Тезе (3).

Нагадаємо, рашистські ватники в Лізі націй участь не приймають. Як і у всіх інших міжнародних турнірах з футболу. Ура!

Петро Приходько
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