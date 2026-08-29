Ліга 1: Ланс сенсаційно програв Страсбуру, Ліон і Гавр видали драматичну кінцівку
У другому турі зіграли французькі гранди
У другому турі французької Ліги 1 Страсбур на власному полі здобув сенсаційну перемогу над Лансом – 2:1. Гості відкрили рахунок, однак після перерви господарі перехопили ініціативу та вирвали три очки.
Ланс нещодавно здолав ПСЖ у Суперкубку Франції з рахунком 1:0, проте вже на старті чемпіонату зазнав першої невдачі. Команда зупинилася за крок від другого поспіль успіху.
Ланс вийшов уперед завдяки пенальті, який реалізував Товен. Страсбур відігрався після перерви, а згодом забив переможний м’яч. Господарі могли відзначитися ще раніше, але гол Ортеги скасували через офсайд.
В іншому матчі Ліон на своєму полі неочікувано зіграв унічию з Гавром – 1:1. Поєдинок мав драматичну кінцівку, адже обидві команди могли вирвати перемогу.
Гавр відкрив рахунок у другому таймі, а Ліон зумів відігратися ближче до завершення зустрічі. Господарі також забивали раніше, але взяття воріт Толіссо не зарахували через офсайд.
У компенсований час Гавр знову вразив ворота суперника, однак гол Накамури скасували через гру рукою. У підсумку команди поділили очки.
Ліон набрав чотири бали, а Ланс залишився з трьома. Обидві команди вперше втратили очки в новому сезоні.
Ліга 1, другий тур
Страсбур – Ланс 2:1
Голи: Яссін, 48, Яссін, 85 – Товен, 38 (пен.)
Відео: MEGOGO
Ліон – Гавр 1:1
Голи: Опенда, 87 – Саматта, 74