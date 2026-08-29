Сергій Разумовський

У другому турі французької Ліги 1 Страсбур на власному полі здобув сенсаційну перемогу над Лансом – 2:1. Гості відкрили рахунок, однак після перерви господарі перехопили ініціативу та вирвали три очки.

Ланс нещодавно здолав ПСЖ у Суперкубку Франції з рахунком 1:0, проте вже на старті чемпіонату зазнав першої невдачі. Команда зупинилася за крок від другого поспіль успіху.

Ланс вийшов уперед завдяки пенальті, який реалізував Товен. Страсбур відігрався після перерви, а згодом забив переможний м’яч. Господарі могли відзначитися ще раніше, але гол Ортеги скасували через офсайд.

В іншому матчі Ліон на своєму полі неочікувано зіграв унічию з Гавром – 1:1. Поєдинок мав драматичну кінцівку, адже обидві команди могли вирвати перемогу.

Гавр відкрив рахунок у другому таймі, а Ліон зумів відігратися ближче до завершення зустрічі. Господарі також забивали раніше, але взяття воріт Толіссо не зарахували через офсайд.

У компенсований час Гавр знову вразив ворота суперника, однак гол Накамури скасували через гру рукою. У підсумку команди поділили очки.

Ліон набрав чотири бали, а Ланс залишився з трьома. Обидві команди вперше втратили очки в новому сезоні.

Ліга 1, другий тур

Страсбур – Ланс 2:1

Голи: Яссін, 48, Яссін, 85 – Товен, 38 (пен.)

Відео: MEGOGO

Ліон – Гавр 1:1

Голи: Опенда, 87 – Саматта, 74