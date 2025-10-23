Ліга чемпіонів. Баварія не помітила Брюгге, Вікаріо феєрить у Монако
Та інші результати ігрового дня
38 хвилин тому
Фото - УЄФА
Напередодні завершились матчі 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Брюгге продовжує бути донором очок, потрапивши під каток Баварії.
Одним з головних героїв ігрового дня можна назвати кіпера Тоттенгема Вікаріо, завдяки якому лондонці поїхали з Монако із нічиєю в доробку.
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів середи.
Ліга чемпіонів. 3 тур
Баварія - Брюгге 4:0
Голи: Карл, 5, Кейн, 14, Діас, 34, Джексон, 79
Монако - Тоттенгем 0:0
Аталанта - Славія 0:0
