Ліга чемпіонів. Галатасарай переміг Буде-Глімт, Осімхен оформив дубль
Команди забили чотири м’ячі на двох
15 хвилин тому
Фото - Getty Images
Галатасарай вдома переграв норвезький Буде-Глімт у матчі третього туру Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
Дубль у цій зустрічі оформив форвард стамбульської команди Віктор Осімхен. Ще один гол для Галатасарая забив Юнус Акгюн, а у гостей відзначився Андреас Хельмерсен.
Наразі Галатасарай займає 14-е місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши шість очок, Буде-Глімт – 26-й (два бали).
Ліга чемпіонів, 3-й тур
Галатасарай – Буде-Глімт – 3:1
Голи: Осімхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Хельмерсен, 75.