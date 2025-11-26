Павло Василенко

Гравці дортмундської Боруссії здобули перемогу у 5-му турі Ліги чемпіонів на домашньому полі над Вільярреалом з рахунком 4:0. Гості грали у меншості з 53-ї хвилини після вилучення захисника Хуана Фойта.

В інших матчах дня норвезький Буде-Глімт вдома програв італійському Ювентусу (2:3), французький Марсель на своєму полі переміг англійський Ньюкасл (2:1), а італійський Наполі обіграв азербайджанський Карабах (2:0).

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Боруссія Дортмунд – Вільярреал – 4:0

Голи: Гірассі, 45+2, 54, Адеємі, 59, Свенссон, 90+5.

Буде-Глімт – Ювентус – 2:3

Голи: Блумберг, 27, Фет, 87 (пенальті) – Опенда, 48, Маккені, 59, Девід, 90+1.

Марсель – Ньюкасл – 2:1

Голи: Обамеянг, 46, 50 – Барнс, 6.

Наполі – Карабах – 2:0

Голи: Мактоміней, 65, Янкович, 72 (автогол).