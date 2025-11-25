Ліга чемпіонів. Челсі розгромив Барселону, Баєр на виїзді переміг Манчестер Сіті
У матчі п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів англійський Челсі вдома переміг іспанську Барселону з рахунком 3:0.
Господарі вийшли вперед на 27-й хвилині – м’яч у свої ворота забив захисник Барселони Жюль Кунде. В кінці першого тайму каталонці залишилися у меншості – червону картку отримав Рональд Араухо.
У другій половині гри відзначилися Естеван та Ліам Делап.
У паралельному матчі англійський Манчестер Сіті на своєму стадіоні приймав німецький Баєр. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
Ліга чемпіонів, 5-й тур
Челсі – Барселона – 3:0
Голи: Кунде, 27 (автогол), Естеван, 55, Делап, 73.
Манчестер Сіті – Баєр – 0:2
Голи: Грімальдо, 23, Шик, 54.
Славія – Атлетік – 0:0
