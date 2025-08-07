Ліга Європи. Легія зганьбилась на Кіпрі, Брага здолала Клуж
Огляд матчів 3 кваліфікаційного раунду
близько 1 години тому
У четвер, 7 серпня, відбулися перші поєдинки 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
АЕК Ларнака в рідних стінах покуражився над Легією, а в паралельному поєдинку Брага виявилась сильнішою за ЧФР на полі суперника.
Ліга Європи. 3 кваліфікаційний раунд. Перший матч
АЕК - Легія 4:1
Голи: Понс, 16, Ангелський, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (автогол) - Нсаме, 18
ЧФР Клуж - Брага 1:2
Голи: Сіньян, 30 - Горбі, 17, 50