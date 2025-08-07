Михайло Цирук

У четвер, 7 серпня, донецький Шахтар проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса. Надзвичайно впевнений страт гірників у цьому євросезоні дозволяє дивитися вперед з оптимізмом, проте передчасно розслаблятися, недооцінювати цього суперника чи вважати, що гірники вже у плейоф, точно не варто.

Обережні та тягучі грецькі суперники, якщо пощастить, здатні попсувати нерви будь-кому. Особливо, якщо гратимуть проти Шахтаря як Епіцентр, а не Бешикташ. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового поєдинку підопічних Арди Турана на шляху до основної стадії другого єврокубка.

Грецький гранд другого ешелону

Афінський Панатінаїкос, безсумнівно, належить до числа грандів своєї країни. 20 чемпіонських титулів, 20 кубків та три Суперкубки Греції не дозволяють говорити про цю команду інакше, проте останні успіхи зелених навіть на внутрішній арені траплялися досить давно.

Останній чемпіонський титул Панатінаїкос здобув у сезоні 2009/10. Трохи краща ситуація з національним кубком, який команда завойовувала у 2022 та 2024 роках. Проте загалом Панатінаїкос вже досить давно не є командою елітного, навіть за внутрішніми мірками, рівня.

В останніх чотирьох сезонах клуб стабільно потрапляє у зону єврокубків. У 2022 році команда посіла четверте місце в чемпіонаті, у 2023 стала другою, потім - знову четвертою, а в попередній кампанії знову повернула собі срібло. Та це срібло було без жодних претензій на золото. Панатінаїкос відстав від переможця чемпіонату Олімпіакоса аж на 16 очок.

У єврокубках останніх років команда також не виблискує, проте певні пристойні результати таки показує. У минулому сезоні зелені зупинилися на стадії 1/8 фіналу Ліги конференцій, у кампанії 2023/24 грала на груповому етапі Ліги Європи.

Поточний євросезон греки розпочали з другого кваліфікаційного раунду ЛЧ, де поступилися шотландському Рейнджерс (0:2; 1:1), тож тепер вони тут. Зірок, вартих окремої та особливої уваги тут немає. Окремо варто згадати колишнього гравця гірників Тете, який провів в Україні чотири сезони. Відзначити можна й той факт, що кількість дідів за 30 тут не така велика, як це часом буває в інших клубах з Греції чи Туреччини. Наприклад, у стартовому складі на останню гру з Рейнджерс таких футболістів було лише четверо.

Шахтар має впоратися

І якихось причин сумніватися в цьому наразі не спостерігається. Те, з якою легкістю підопічні Турана розібрали схожий за підходом до футболу Бешикташ, дозволяє мислити позитивно та сподіватися на краще. Так, помаранчево-чорним знову доведеться грати за шаленої атмосфери на полі суперника, але це все вони вже проходили, і проходили успішно.

Загалом грецький суперник виглядає досить сприятливим для того, аби Аліссон, Кевін, Егіналду, Марлон та інші бразильці знову змогли покуражитися.

На вихідних Шахтар провів не надто переконливий, з погляду результату, матч чемпіонату проти Епіцентра. Команда Сергія Нагорняка запаркувала перед своїми воротами максимально класичний автобус, навіть не намагаючись переходити на чужу половину поля, і чекала на фінальний свисток з моменту стартового.

В цілому, тактика майже спрацювала: Шахтар домінував увесь матч, проте забити єдиний і переможний мʼяч зумів лише на 79 хвилині зусиллями Еліаса. Тож після відкритого футболу суперників у єврокубках підопічні Турана сповна відчули особливості спротиву в національному чемпіонаті.

Та у єврокубках хтось навряд чи вирішить зіграти проти Шахтаря настільки закрито, тому має бути простіше. Враховуючи, що в разі успіху на гірників в останньому раунді кваліфікації чекатиме турецький Самсунспор, саме сьогоднішній суперник, напевно, стає найсерйознішою перепоною на шляху до основного етапу ЛЄ. Хоча, мабуть, не варто забігати наперед, адже у футболі завжди можливі неприємні несподіванки.

В матеріалі використані фото Getty images, ФК Шахтар Донецьк