Лікар «Динамо»: «Всі гравці фізично і емоційно здорові»

Анатолій Жучка / Фото - ФК Динамо Київ

Лікар «Динамо» Анатолій Жучка розповів про медичне обстеження команди і перші навантаженнях після повернення до Києва.

Наразі залучили до роботи з першою командою молодих хлопців, оскільки ряд наших гравців виступали за збірну й зараз узяли невеличку паузу для відпочинку. Тренер подивиться на молодь у роботі і таким чином добере достатню кількість футболістів задля повноцінного тренувального процесу.

Не можу сказати, що в нас щось змінилося через воєнні дії у країні. Починаємо працювати у штатному режимі, з двома тренуваннями на день, той же обсяг обстежень – а далі побачимо. На жаль, у тих умовах, у яких ми зараз живемо, наш розклад може змінюватися через обставини, які не залежать від нас.

Зважаючи на те, скільки триває війна, люди більш-менш звикають до тривоги, у місті навіть не всі реагують на сирени. Щодо нас, то умови на базі дуже хороші, персонал чекав на футболістів, підготував кімнати, поля у відмінній якості – думаю, хлопцям сподобається займатися в таких умовах, і, впевнений, усі працюватимуть на повну.

Футболісти збірних обов’язково будуть проходити медобстеження? Коли вони приєднаються до нас, ми знайдемо час для цього. Можливо, це буде за кордоном – це буде залежати від того, де ми будемо перебувати.