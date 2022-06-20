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Лікар «Динамо»: «Всі гравці фізично і емоційно здорові»

Жучка розповів про медогляд і перші навантаження команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:15
Лікар «Динамо»: «Всі гравці фізично і емоційно здорові»
Анатолій Жучка / Фото - ФК Динамо Київ

Лікар «Динамо» Анатолій Жучка розповів про медичне обстеження команди і перші навантаженнях після повернення до Києва.

Незважаючи на війну в нашій країні, ми стараємося проводити все за заздалегідь запланованим графіком. Загалом, усе як завжди – ті ж самі спеціалісти, той же обсяг обстежень. На даний момент із тих, хто пройшов обстеження, всі фізично здорові, емоційно теж, на щастя, не пригнічені, скучили за роботою.

Наразі залучили до роботи з першою командою молодих хлопців, оскільки ряд наших гравців виступали за збірну й зараз узяли невеличку паузу для відпочинку. Тренер подивиться на молодь у роботі і таким чином добере достатню кількість футболістів задля повноцінного тренувального процесу.

Не можу сказати, що в нас щось змінилося через воєнні дії у країні. Починаємо працювати у штатному режимі, з двома тренуваннями на день, той же обсяг обстежень – а далі побачимо. На жаль, у тих умовах, у яких ми зараз живемо, наш розклад може змінюватися через обставини, які не залежать від нас.

Зважаючи на те, скільки триває війна, люди більш-менш звикають до тривоги, у місті навіть не всі реагують на сирени. Щодо нас, то умови на базі дуже хороші, персонал чекав на футболістів, підготував кімнати, поля у відмінній якості – думаю, хлопцям сподобається займатися в таких умовах, і, впевнений, усі працюватимуть на повну.

Футболісти збірних обов’язково будуть проходити медобстеження? Коли вони приєднаються до нас, ми знайдемо час для цього. Можливо, це буде за кордоном – це буде залежати від того, де ми будемо перебувати.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» може прийняти «Фенербахче» в Польщі.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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