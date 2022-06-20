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Всі українські клуби можуть стартувати в єврокубках у Польщі

Відомо, хто де буде грати в такому випадку
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09:20
Всі українські клуби можуть стартувати в єврокубках у Польщі
Фото - ФК Динамо Київ

Всі українські клуби можуть провести стартові матчі єврокубків у Польщі. Про це повідомляє BuckarooBanzai.

Відомо про розподіл місць в такому випадку. У Лізі чемпіонів «Шахтар» буде грати у Варшаві. «Динамо», принаймні «Фенербахче», прийме у Вроцлаві.

Кваліфікацію Ліги Європи «Дніпро- 1» буде проводити в півдні Польщі. Представники Ліги конференцій «Зоря» і «Ворскла» суперників приймуть у Лодзі.

Нагадаємо, полтавці зіграють з віце-чемпіоном Швеції.

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Шахтар Донецьк СК Дніпро-1 Зоря Ворскла

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