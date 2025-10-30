Поєдинок Барселони проти мадридського Реала завершився поразкою каталонців із рахунком 1:2, а невдалий виступ юного таланту Ламіна Ямаля викликав хвилю обговорень серед фахівців та вболівальників.

Відомий спортивний лікар Педро Луїс Риполь у коментарі для програми El Larguero зазначив, що Ламін Ямаль досі не може грати на повну силу через проблеми з лобковою кісткою.

– Таку травму дуже важко вилікувати. Її характерна особливість – біль, який зменшує рухливість і силу удару майже на 50%. Це ми й бачили в Ель Класіко. Ямаль майже не бив по воротах, йому важко рухатися. З таким болем можна грати, але він не дозволяє показувати свій рівень і значно знижує ефективність, – сказав Риполь.

Барселона після поразки в Ель Класіко залишається на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Свій наступний матч команда Фліка зіграє проти Ельче 2 листопада.