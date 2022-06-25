«Лілль» запропонував за гравця «Шахтаря» більше 20 мільйонів

Спочатку донеччани відмовили у трансфері

Клуб Ліги 1 «Лілль» має намір придбати бразильського півзахисника «Шахтаря» Педріньйо.

Superesportes MG повідомляє, що французи зробили донеччанам пропозицію на більш ніж 20 мільйонів євро. За 24-річного гравця «Лілль» пропонує 14 мільйонів одним траншем, 4 мільйони – на виплату і ще 4 – в якості бонусів.

Це вже не перша пропозиція французів. Раніше «Шахтар» відмовився продавати свого гравця за 18 мільйонів численними траншами.

Варто відзначити, що минулого літа «гірники» придбали Педріньо у «Бенфіки» якраз за 18 мільйонів.

В свою чергу, «Ліон» хоче викупатити контракт іншого гравця «Шахтаря».