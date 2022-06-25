«Ліон» хоче придбати у «Шахтаря» гравця, за якого донеччани просили 25 мільйонів євро

Він вже провів половину сезону у Франції

Французький «Ліон» має намір викупити у «Шахтаря» контракт Тете. Про це повідомляє L’Equipe.

22-річний бразилець провів в оренді у «ткачів» другу половину сезону – в 9 матчах Ліги 1 відзначився 2 голами і 5 асистами.

Зважаючи на виступи Тете, керівництво «Ліона» вирішило оформити трансфер. До того ж, французи не хочуть користуватися дозволом від FIFA, щоб гравець на рік призупинив контракт з «гірниками».

Раніше «Шахтар» вимагав 25 мільйонів євро за свого гравця. Однак «Ліон» сподівається, що цю суму вдасться зменшити. Самому Тете пропонують 5-річний контракт.

Нагадаємо, донеччани отримали пропозицію на 15 мільйонів євро.