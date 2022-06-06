Уельс вийшов на чемпіонат світу вдруге в історії
Лінекер: «Шкода, що Вельс вийшов на ЧС-2022 ціною вильоту України»
Команда Петракова не потрапила до фінальної частини мундіалю
Британський екс-футболіст Гарі Лінекер в своєму Twitter висловився про результат матчу Вельс - Україна (1: 0).
«Вітаю Уельс з виходом на ЧС-2022. Шкода, що це сталося ціною вильоту України, але це прекрасне досягнення.
Добре зіграли »
Відзначимо, що це другий вихід Уельсу в фінальну частину чемпіонату світу в історії збірної.
Як гравці збірної України відреагували на образливу поразку.