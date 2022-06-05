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Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм

Ми поступилися у відборі на чемпіонат світу
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм

Гравці збірної України не змогли виграти матч проти Вельсу у фіналі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Після гри вони все одно підійшли до уболівальників і подякували їм за підтримку на «Кардіфф Сіті». Роман Яремчук не міг, та й, здається, навіть не намагався, стримати сльози:

По завершенню матчу до Олександра Зінченка підійшов Матео Лаос. Цікаво, що в ту мить про рефері думав наш півзахисник.

Сергій Лук'яненко
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Роман Яремчук

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