Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Ми поступилися у відборі на чемпіонат світу
05 червня 22:07
Гравці збірної України не змогли виграти матч проти Вельсу у фіналі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Після гри вони все одно підійшли до уболівальників і подякували їм за підтримку на «Кардіфф Сіті». Роман Яремчук не міг, та й, здається, навіть не намагався, стримати сльози:
Heartbreak for Ukraine pic.twitter.com/YNHcieOypx— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 5, 2022
По завершенню матчу до Олександра Зінченка підійшов Матео Лаос. Цікаво, що в ту мить про рефері думав наш півзахисник.
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