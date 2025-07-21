Відомий телеведучий і колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер поділився думкою про 18-річного вундеркінда Барселони Ламіна Ямаля. За словами англійця в коментарі Que t’hi Jugues, саме цей гравець заслуговує на головну індивідуальну нагороду у світі футболу.

Ламін — наступний великий гравець після Марадони і Мессі. У своєму віці він робить речі, які вражають. Він особливий. Він міг би стати одним із найвеличніших, але йому потрібно трохи вдачі. Судячи з того, як він грає, він справді дуже сильний. Я б віддав йому Золотий м’яч.

Ямаль виступає за першу команду Барселони з 2023 року. За цей час він уже виграв чотири трофеї: два чемпіонати Іспанії, Кубок і Суперкубок країни. Минулого сезону футболіст провів 55 матчів, у яких забив 18 м’ячів і зробив 25 результативних передач.

Також, Ямаль підріс аж на 10 см з моменту свого дебюту за Барселону.