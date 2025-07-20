Павло Василенко

Феноменальний футболіст Барселони Ламін Ямаль здивував багатьох на передсезонних випробуваннях, оскільки він продовжує активно зростати навіть у свої 18 років.

У ході вимірювань перед новим сезоном було встановлено, що зростання Ямаля становить 181 сантиметр, що на 10 сантиметрів більше, ніж два роки тому, коли він дебютував за каталонську команду.

На той момент зростання Ямаля складало всього 171 сантиметр, і в клубі не очікували, що він досягне такого зростання.

У свої 18 років Ямаль вже є одним із найкращих футболістів світу та серйозним претендентом на «Золотий м'яч» цього року.

Цього літа у Ямаля була триваліша відпустка, ніж минулого року. Останній тиждень він використав для відпочинку в Італії та Бразилії, а потім привернув багато уваги скандальним святкуванням свого 18-річчя.