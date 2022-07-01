«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант

Через рік бразилець може покинути донецький клуб майже безкоштовно

«Ліону» не вдалося домовитися з «Шахтарем» про повноцінний трансфер вінгера тітці, Повідомляє L'Equipe. За інформацією джерела, донецький клуб зажадав у «Ліона» занадто великі гроші, які у французькому клубі платити не готові. Проте, Тете залишиться в «Ліоні», скориставшись правилом FIFA, де говориться, що легіонери з УПЛ можуть припиняти свої контракти з українськими клубами на рік. Таким чином, Тете залишиться в «Ліоні» ще на один сезон і повернеться в «Шахтар» влітку 2023 - го року. Якщо Тете відмовиться продовжувати контракт з українським клубом, то це може обернутися для «Шахтаря» тим, що бразилець піде за копійки – так як угода Тете і «Шахтаря» закінчиться в кінці 2023 - го року, тобто, через півроку після повернення гравця в Україну. Раніше стало відомо, що ще один бразилець «Шахтаря» покинув клуб.

Петро Приходько