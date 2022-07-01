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«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант

Через рік бразилець може покинути донецький клуб майже безкоштовно
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:02
«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант

«Ліону» не вдалося домовитися з «Шахтарем» про повноцінний трансфер вінгера тітці, Повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, донецький клуб зажадав у «Ліона» занадто великі гроші, які у французькому клубі платити не готові.

Проте, Тете залишиться в «Ліоні», скориставшись правилом FIFA, де говориться, що легіонери з УПЛ можуть припиняти свої контракти з українськими клубами на рік.

Таким чином, Тете залишиться в «Ліоні» ще на один сезон і повернеться в «Шахтар» влітку 2023 - го року. Якщо Тете відмовиться продовжувати контракт з українським клубом, то це може обернутися для «Шахтаря» тим, що бразилець піде за копійки – так як угода Тете і «Шахтаря» закінчиться в кінці 2023 - го року, тобто, через півроку після повернення гравця в Україну.

Раніше стало відомо, що ще один бразилець «Шахтаря» покинув клуб.

Петро Приходько
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Теги

Тітці Ліон Шахтар Донецьк

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