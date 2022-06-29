«Ліон» не купуватиме Тете у «Шахтаря»

«Ткачі» вирішили «сплести» інший план

Тете / Фото - Лига 1

«Олімпік Ліон» не має наміру викуповувати вінгера «Шахтаря» Тете. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, сторони обговорювали можливий повноцінний трансфер. Однак «ткачів» не влаштували фінансові запити «гірників».

Тете оцінювали в 25 мільйонів. При цьому «Олімпік» хотів отримати значну знижку за бразильця.

Тепер найбільш ймовірним сценарієм є нова оренда Тете на один рік. Чинний контракт з «Шахтарем» закінчується в кінці 2023 року.

Таким чином, завдяки правилу FIFA про припинення контрактів легіонерів з українськими клубами на сезон, бразилець улітку наступного року зможе підписати попередній контракт з іншою командою.