«Ліон» розгромив «Динамо» після успіху дубля киян

«Ткачі» забили тричі, як і «біло-сині» в першому матчі

Фото - ФК Динамо Київ

У другому благодійному матчі дня «Ліон» розгромив «Динамо».

«Ткачі» з самого початку гри заволоділи ініціативою. Проте, перший тайм завершився нічиєю.

Щоправда, одразу ж після перерви Люкеба відкрив рахунок. Повернути рівновагу міг Караваєв, Проте пробив поруч зі стійкою з кута воротарського.

Після заміни Бущана на Нещерета господарі забили двічі протягом чотирьох хвилин. Здалеку застав зненацька молодого голкіпера Буйє, а Лега довів справу до розгрому.

Перший матч між командами дублюючий склад «Динамо» виграв (3:1).

Благодійний матч

«Ліон» – «Динамо» 3:0

Голи: Люкеба, 53, Буйє, 74, Лега, 77

«Ліон» (стартовий склад): Антоні Лопеш, Люкеба, Енріке, Гюсто, Рене-Аделаїд, Тьяго Мендес, Лепенан, Тете, Фавр, Токо-Екамбі, Ляказетт.

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 56), Кендзьора (Тимчик, 68), Попов (Боль, 68), Забарний, Караваєв (Дубінчак, 46), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербич (Ванат, 75), Бєсєдін.