«Ліон» розгромив «Динамо» після успіху дубля киян
У другому благодійному матчі дня «Ліон» розгромив «Динамо».
«Ткачі» з самого початку гри заволоділи ініціативою. Проте, перший тайм завершився нічиєю.
Щоправда, одразу ж після перерви Люкеба відкрив рахунок. Повернути рівновагу міг Караваєв, Проте пробив поруч зі стійкою з кута воротарського.
Після заміни Бущана на Нещерета господарі забили двічі протягом чотирьох хвилин. Здалеку застав зненацька молодого голкіпера Буйє, а Лега довів справу до розгрому.
Перший матч між командами дублюючий склад «Динамо» виграв (3:1).
Благодійний матч
«Ліон» – «Динамо» 3:0
Голи: Люкеба, 53, Буйє, 74, Лега, 77
«Ліон» (стартовий склад): Антоні Лопеш, Люкеба, Енріке, Гюсто, Рене-Аделаїд, Тьяго Мендес, Лепенан, Тете, Фавр, Токо-Екамбі, Ляказетт.
«Динамо»: Бущан (Нещерет, 56), Кендзьора (Тимчик, 68), Попов (Боль, 68), Забарний, Караваєв (Дубінчак, 46), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербич (Ванат, 75), Бєсєдін.
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