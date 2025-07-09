Французький Ліон успішно оскаржив рішення про зниження та збереже місце у Лізі 1. Раніше, 24 червня, Національна дирекція з контролю за управлінням (DNCG) винесла вердикт про відсторонення клубу від участі у вищому дивізіоні Франції через фінансові труднощі — заборгованість складала близько 175 мільйонів євро.

Однак, як повідомляє пресслужба Ліону, клубу вдалося стабілізувати ситуацію та задовольнити вимоги органу контролю. На тлі кризи пост президента залишив Джон Текстор.

Нагадаємо, команду очолює екснаставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека. Минулого сезону Ліги 1 Ліон під його керівництвом фінішував на шостому місці та забезпечив собі участь у груповому етапі Ліги Європи.