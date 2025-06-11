Ліверпуль близький до трансферного рекорду — Вірц перейде з Баєра за 150 мільйонів
Фабріціо Романо вже підтвердив: here we go
близько 2 годин тому
Ліверпуль завершує оформлення трансферу 22-річного півзахисника Баєра Флоріана Вірца. Загальна сума угоди складе 150 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо вже підтвердив перехід — "here we go".
Вірц став однією з головних зірок Леверкузена під керівництвом Хабі Алонсо і допоміг команді виграти Бундеслігу сезону 2024/25. Його перехід до Ліверпуля може стати нйдорожчим в історії клубу.
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